Serie B Interregionale: Da giovedì sera il Barcellona Basket 4.0 potrà contare anche su Artem Lopukhov

Il Barcellona Basket 4.0 ha iniziato il campionato senza il suo lungo ucraino Artem Lopukhov che ha dovuto scontare due giornate di squalifica, l’ala forte classe 2002 di 206 cm scalpita per ritornare sul parquet e dare il suo contributo alla squadra che ha collezzionato due sconfitte in altrettante partite.

Giovedì sera, al Palalberti alle ore 20:30, contro la Siaz Piazza Armerina coach Biondo potrà contare anche su di lui per scrivere in classifica i primi due punti della stagione e ragalare una vittoria ai propri tifosi.

Di Artem se ne parla un gran bene, cestista che ha giocato per il Bipa Odessa nella seconda serie nazionale ucraina, viaggiando a una media di 27 punti a partita. Ha anche fatto parte della nazionale giovanile ucraina partecipando agli Europei U16 e U18.

Nella stagione sportiva 2022/2023 ha vestito la maglia del Castanea Basket, con cui ha centrato la promozione in Serie B Interregionale. Nella scorsa stagione ha militato nel Magic Basket Chieti in Serie C Unica, chiudendo l’annata a 20 punti di media a gara.

Il nuovo numero 3 del presidente Massimo Romano è pronto a combattere consapevole che bisogna scalare la classifica e di dover integrarsi al meglio in una squadra compatta e vogliosa di iniziare a vincere.