Messina: proposta di istituire un nuovo percorso per il trasporto pubblico locale.

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del consigliere del comune di Messina Raffaele Rinaldo appartenente al gruppo “Con De Luca per Basile Sindaco”.

“…Un anno fa la mia proposta in Commissione davanti i vertici di ATM, ad oggi nessuna risposta sulla proposta di istituire il nuovo percorso richiesto. Era proprio il 10 ottobre di un anno fa, quando la 1^ Commissione Consiliare si è riunita davanti i vertici di ATM, per discutere la mia proposta, sottoscritta anche da altri 13 consiglieri, di istituire un nuovo percorso del trasporto pubblico locale, un’iniziativa pensata per migliorare la mobilità urbana e rispondere alle crescenti esigenze di una città e dei loro cittadini, specialmente di una parte di essi che purtroppo, ad oggi, non possono usufruire di questo servizio.

Più precisamente mi riferisco ad un tratto di strada di soli 3,2 km. e appena 5 minuti di percorrenza, che partendo da piazza d’Armi (località raggiungibile da Montepiselli, Bisconte o Gravitelli), attraversando la strada provinciale 42, arriva fino al bivio con la S.S. 113 e che a tutt’oggi sebbene vi sia la presenza di numerosi nuclei familiari e sia la strada preferita da molti per raggiungere un importante struttura ospedaliera, risulta totalmente privo di passaggio di mezzi pubblici.

Dopo 12 mesi, nonostante l’importanza del tema e il bisogno urgente di soluzioni, non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta né una valutazione definitiva da parte degli organi competenti. La proposta, presentata con il preciso obiettivo di facilitare gli spostamenti nelle aree meno servite o non servite per niente, è stata accolta con interesse iniziale durante la commissione. Tuttavia, nonostante le promesse di analisi e approfondimenti tecnici, non dipendenti esclusivamente da ATM, ma anche dal Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana, non è stato fornito alcun aggiornamento concreto sull’avanzamento del progetto.

Questa mancanza di trasparenza e di risposte non solo ritarda una possibile soluzione, ma penalizza direttamente la comunità, che continua a vivere le difficoltà quotidiane legate alla mobilità, in una città che in tema di trasporto pubblico, grazie alle politiche adottate dall’attuale governance, è in continua a crescita.

È essenziale che l’Amministrazione dia seguito alle proposte avanzate con serietà e tempestività, soprattutto quando riguardano settori chiave come i trasporti pubblici, che impattano sulla qualità Città di Messina della vita di tutti i cittadini. Non possiamo permettere che questioni così importanti rimangano in sospeso per molto tempo. Rinnovo, quindi, il mio appello affinché si porti avanti la questione e si prenda una decisione definitiva quanto prima, per il bene della nostra comunità e per garantire un servizio pubblico efficiente, inclusivo e soprattutto per tutti…”.