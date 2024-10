A18, grave incidente a Fiumefreddo – direzione Messina: un morto e due feriti

Ennesimo grave incidente in autostrada sulla A18, in prossimità del km 48, all’altezza di Fiumefreddo, in direzione Messina, intorno alle 6 di questa mattina.

Dalle prime informazioni un camioncino che trasportava alimenti avrebbe avuto un incidente autonomo, ribaltandosi. Il mezzo che lo seguiva, un furgone, nulla avrebbe potuto per evitare l’impatto contro il mezzo che occupava la carreggiata.

Il bilancio sarebbe di un morto e due feriti gravi, ma le notizie sono ancora frammentarie a riguardo.

Sul posto i sanitari del 118 per prestare i soccorsi e la Polstrada.

Lunghe code si sono formate sul tratto autostradale in direzione Messina.

Seguiranno aggiornamenti