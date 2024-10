Ucria – Il giovane Federico Salpietro trionfa nel tiro al volo al Trofeo CONI

La nona edizione del Trofeo CONI ossia le olimpiadi dei giovani, quest’anno si è svolta in Sicilia a Catania e Palermo, e vi hanno partecipato più di 3.000 atleti di età compresa tra i 12 e 15 anni provenienti da tutta Italia e anche 5 delegazioni provenienti da paesi esteri.

La manifestazione si era aperta il 4 ottobre a Catania con la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Tra i partecipanti, per la specialità tiro al volo, era presente l’ucriese Federico Salpietro. Federico ha iniziato a praticare lo sport del tiro a volo all’età di dodici anni. In questi anni si è distinto per la sua bravura e per le sue vittorie, sia nel territorio regionale che nazionale.

Federico si è impegnato molto perché ci teneva vincere dato che la gara si faceva nella sua terra. E così è stato, è arrivato primo con un grande punteggio. A premiarlo oltre tutti i rappresentanti regionali c’era anche Luciano Rossi, che è il presidente nazionale e mondiale del Tiro a volo (FITAV).

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Ucria Enzo Crisà, “per la vittoria di un nostro concittadino in una competizione tanto impegnativa quanto prestigiosa, augurandogli di continuare in questa attività sicuramente foriera di grandi successi per il nostro giovane Federico”.