Serie B Interregionale: Un terzetto a punteggio pieno, per la Svincolati Milazzo prima vittoria in campionato

Intensa ed emozionante la 2^ giornata di Serie B Interregionale girone H.

Vincono tutte tra le mura amiche tranne Piazza Armerina che cede l’intera posta in palio a Marigliano aprendo in casa Siaz la prima crisi della stagione. La squadra di coach Davide Ceccato sarà la prossima avversaria della Next Casa Barcellona che,nonostante la sconfitta, esce a testa alta dal Palacalafiore di Reggio Calabria contro una Redel Viola che ha dovuto faticare le fatidiche sette camicie, ma alla fine l’85-81 premia la squadra di coach Cadeo che mette in luce un super Ani che firma 26 punti, tra i giallorossi Epifani si ferma a 20.

Con la Viola, a punteggio pieno, c’è il Basket Castanea di Coach Cavalieri che vince di misura, 91-90, contro la Bim Bum Basket Rende, sugli scudi il duo Roberto e Bellomo, 27 il primo e 18 punti il secondo; per i calabresi splende l’ex Barcellona Lorenzo Tartamella che realizza 22 punti.

Il terzetto di testa si chiude con la Pallacanestro Angri che schianta Matera 90 a 53, Martinez con 25 punti e Aninhe con 19 sono i migliori realizzatori del match.

Prima vittoria, 89-77, della Svincolati Milazzo nel derby contro la Basket School Me, risultato mai messo in discussione con un super Scredi che chiude la sua partita con 21 punti.

Infine vince, 70-55, la Pallacanestro Antoniana contro l’Academy Catanzaro; la squadra di Aldo Festinese chiude con 4 uomini in doppia cifra: Bolis 18, Festinese 16, Fiorillo 15 e Vranjes 12 punti.

Da mercoledì sera con Castanea-Svincolati Milazzo, Academy Catanzaro-Basket School Messina, Bim Bum Basket Rende-Viola Reggio Calabria inizia il turno infrasettimanale che si chiude giovedì con Virtus Matera-Pallacanestro Antoniana, Marigliano-Angri e l’attesissimo Barcellona Basket 4.0-Piazza Armerina.