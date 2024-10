Novara di Sicilia: concorso comunale, il Tar ha disposto l’accesso agli atti e rinvio all’udienza del 27 marzo 2025

Accesso a tutta la documentazione richiesta e rinvio della causa al 27 marzo del prossimo anno. Così hanno deciso i giudici della seconda sezione del Tar di Catania nel contraddittorio intentato da un candidato ad un concorso indetto dal comune di Novara di Sicilia.

Il candidato titolare del ricorso, rappresentato dall’avvocato Antonina Costantino, ha chiesto l’annullamento della graduatoria finale del concorso per il reclutamento a tempo determinato – sino al 31 dicembre prossimo e part-time per 24 ore settimanali – di due unità di personale, categoria B, profilo professionale “operatore di protezione civile per la tutela e la salvaguardia del territorio e la prevenzione dei rischi ambientali”.

Il ricorrente si è classificato al terzo posto della graduatoria ed in caso di accoglimento del ricorso, risulterebbe posizionato al secondo posto. Ha evidenziato che il 30 marzo dello scorso anno presentò istanza di accesso agli atti, chiedendo di prendere visione e di estrarre copia del verbale di valutazione dei titoli, delle domande di partecipazione al concorso di tutti i candidati e di ogni altro atto relativo alla procedura concorsuale, precisando che egli avrebbe potuto essere collocato al primo posto della graduatoria qualora dagli atti della procedura fosse risultata errata la valutazione dei titoli del primo classificato.

Nel ricorso è stato rilevato come il comune non abbia pubblicato, prima della prova idoneativa, il verbale relativo alla valutazione dei titoli e come la commissione non abbia valutato il punteggio relativo ad un titolo che gli avrebbe permesso di acquisire due punti.

In udienza è emerso che, mentre la richiesta di accesso relativa ai concorrenti posizionati al primo e al secondo posto della graduatoria fosse stata soddisfatta dal comune, mentre non era stata interamente soddisfatta la richiesta di accesso relativa al candidato collocato al terzo posto ex aequo.

Il Tar ha disposto ora che dovrà essere depositata agli atti la graduatoria, mentre il comune dovrà consentire al ricorrente di accedere alla documentazione integrale richiesta. In attesa che questi atti vengano acquisiti, la causa è stata rinviata al 27 marzo 2025.

(foto dal sito Tar Catania)