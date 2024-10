Milazzo: Il 9 novembre il trombettista Andrea Giuffredi al Teatro Trifiletti per celebrare i 15 anni di attività musicale dell’Associazione Musicale Culturale Turistica “Giovanni Paolo II” di Olivarella

Continuano i grandi appuntamenti per l’Associazione Musicale Culturale Turistica “Giovanni Paolo II” di Olivarella per celebrare al meglio i primi 15 anni di attività musicale.

Tra gli avvenimenti da non perdere c’è sicuramente quello del 9 novembre alle ore 19:30 al Teatro Trifiletti di Milazzo dove la banda diretta dal M° Giuseppe De Luca si esibirà in un gran concerto con il super ospite Andrea Giuffredi; tromba solista di spessore internazionale che vanta un prestigioso curriculum e un diploma in tromba al Conservatorio Nicolini di Piacenza.

Dal 1982 al 2008 ha suonato come prima tromba ospite nelle principali istituzioni lirico sinfoniche italiane come l’Orchestra della RAI di Torino e Milano, al Teatro Comunale di Firenze, al Teatro Regio di Parma, al Teatro alla Scala di Milano, all’Orchestra sinfonica Arturo Toscanini dell’Emilia Romagna, alla Filarmonica Toscanini suonando anche con direttori come Riccardo Muti. Zubin Metha e Seiji Ozawa.

Importante anche la sua carriera da solista interpretando interpretando e prediligendo uno stile melodico, cantabile all’italiana con arrangiamenti speciali a lui dedicati. Ha tenuto master class nelle università di Stati Uniti, Cina, Giappone, Taiwan, Tailandia, Germania, Ucraina e nei conservatori Italiani. È stato artista ospite per quattro edizioni della prestigiosa ITG International Trumpet Guild World Conference negli Stati Uniti.

Nel 2006 ha suonato come prima tromba nel tour diretto da Ennio Morricone con l’orchestra Filarmonica della Scala inoltre ha collaborato con Nek, i Litfiba e Cesare Cremonini e sono tante le sue apparizziani in TV su canali RAI e MEDIASET.

Molto soddisfato il M° Giuseppe De Luca: “E’ un momento di crescita musicale e culturale del nostro territorio, sono contento che l’associazione, presieduta da Domenico Mendolia, abbia ospitato un grande trombettista come Andrea Giuffredi che suonerà insieme a tanti musicisti della zona e darà loro validi consigli. E’ un appuntamento da non perdere che vogliamo regalare, visto che l’ingresso è gratuito, agli amanti della msuica e delle bande”.