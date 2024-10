Messina: La Federazione Italiana delle Tradizioni Popolari riconosce Messina quale “Città del Folklore”

Le tradizioni di un popolo, la sua storia, la sua vitalità venivano trasferiti attraverso delle manifestazioni che facevano ripercorrere la sua storia, la sua vitalità. Il folklore è vera cultura che spazia dal letterario al poetico e, attraverso la rappresentazione scenica, mette in luce le antiche tradizioni popolari.

Folklore è un termine che deriva dall’accostamento di due termini inglese: “folk” popolo e “lore” insieme delle credenze del patrimonio di tradizioni appartenenti ad una determinata nazionalità, ad un popolo. Il folklore ci permette di risalire ai caratteri distintivi ed autentici delle tradizioni che si tramandano di generazione in generazione.

Messina ha anche trasferito la sua anima, la sua identità attraverso il folklore; canti, abiti, attrezzi da lavoro disegnano un quadro variopinto di una città in cui la tradizione collinare e marinara continua a vivere.

La Federazione Italiana Tradizioni Popolari ha attribuito a Messina la benemerenza di “Città del Folklore”; seconda città in Sicilia dopo Roccalumera, ha ottenuto questo riconoscimento grazie all’impegno profuso nella ricerca delle tradizioni popolari messinesi.

Conferenza stampa tenutasi a Palazzo Zanca alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessore alla cultura Vincenzo Caruso; con loro il presidente provinciale F.I.T.P. nonché direttore dell’associazione “Insieme Siciliano” Massimiliano Rinaldo, il presidente dell’Associazione “Cantustrittu” Santino Merrino, e i rappresentanti dei gruppi folk “I Cariddi”, “Mata e Grifone” e “La Madonnina”, Tobia Rinaldo, Orazio Grasso e Nino Merrino.

Alla manifestazione di assegnazione del riconoscimento saranno presenti anche i “Canterini Peloritani” di Lillo Alessandro.

Il sindaco Federico Basile ha voluto sottolineare come, “grazie al folklore si rappresenta la continuità sociale e culturale tra il passato ed il presente”. Messina, ha proseguito Basile, “ha la propria memoria storica legata ad usanze, alle ritualità che hanno dato vita alla sua cultura e alla sua identità”. I diversi gruppo folk, ha concluso il sindaco, “meritano i ringraziamenti più sentiti, perché hanno portato nel mondo lo spirito e la vita di una città patrimonio che appartiene a tutti e, attraverso le proprie radici, continua a vivere e far interagire il passato con il presente”.

Anche l’assessore Vincenzo Caruso “ha rivolto i ringraziamenti a tutti i gruppi che con grande passione, hanno fatto conoscere la vita della città attraverso le sue tradizioni”. L’anima di Messina, ha detto Caruso, “attraverso le sue attività, le sue tradizioni, viene anche vissuta e conosciuta da tutti i turisti che visitano e risiedono in città proprio perché la ritengono ricca di cultura e tradizioni”.

Il presidente Rinaldo “particolarmente soddisfatto per il riconoscimento conferito alla città di Messina, ha rivolto il suo apprezzamento per l’attività che l’amministrazione Basile sta svolgendo proprio per meglio far conoscere le sue tradizioni accogliendo e facendole proprie le istanze che tutti i gruppi tradizionali hanno rivolto”. Un momento storico per la città, ha concluso Rinaldo, “e per tutti coloro che si hanno impegnati e spesi affinché le tradizioni popolari di Messina fossero conosciute in tutto il mondo”.

Giovedì 10 ottobre, alle ore 17, nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca, si svolgerà la cerimonia di consegna al sindaco Federico Basile del riconoscimento “Messina, Città del Folklore”; sempre giovedì, ma alle 19.30, al Palacultura “Antonello”, manifestazione con premiazione ai cinque gruppi folklorici messinesi che si esibiranno rappresentando danze e canti popolari siciliani.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.