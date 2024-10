Messina: il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia chiede l’istituzione della settima circoscrizione

Conferenza stampa indetta dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia per invitare il sindaco Federico Basile a mettere in atto tutti i provvedimenti necessari affinché la delibera di indirizzo n. 162 del 15/7/2022, possa trovare la sua approvazione in consiglio comunale.

Presenti i consiglieri Libero Gioveni, Dario Carbone

e Pasquale Currò;

con loro anche Giovanni Francesco Russo della 6^ Circoscrizione e il presidente di “Casali di Tramontana” già componente del comitato MonteMare Giandomenico Arena.

Gioveni, ha voluto sottolineare che “il gruppo consiliare di FdI non chiede di istituire la settima circoscrizione, in quanto c’è già una delibera di indirizzo voluta dal Sindaco; da troppi anni, purtroppo, ha interrotto il suo iter bloccata evidentemente da qualche burocrate poco attento ai bisogni ed alle esigenze dei cittadini”.

L’area di competenza della 6^ Circoscrizione, ha affermato il rappresentante della 6^ Circoscrizione Giovanni Russo, “è talmente vasta che comprende le zone che da Pace arrivano a Ortoliuzzo mentre, a monte, le Masse, Gesso, Castanea”. Un abitante di Gesso, ha dichiarato Russo, “preferisce raggiungere Palazzo Zanca piuttosto che arrivare alla sede della sesta circoscrizione che si trova in Via Consolare Pompea nei pressi dell’Istituto Ortopedico”.

Infine Giandomenico Arena ha voluto ricordare che “la loro presenta alla conferenza stampa non suggella nessun tipo di alleanza, solo una condivisione di un problema che riguarda tanti cittadini messinesi i quali, vedono disperdersi nel vento le loro istanze ed i loro bisogni”. È indispensabile, ha concluso Arena, “istituire una nuova municipalità considerata la vastità del territorio”.

Essendoci già l’adesione e la disponibilità del Sindaco, il gruppo consiliare di Fdi si augura che al più presto questa richiesta possa diventare realtà.