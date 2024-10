Sinagra: il 12 ottobre la II edizione della “Sagra del Piturro e del biancomangiare – Tesori del borgo”

Giorno 12 ottobre 2024 si terrà a Sinagra la II edizione della “Sagra del Piturro e del biancomangiare – Tesori del borgo”, una manifestazione organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’UNPLI e con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea- Dipartimento regionale dell’agricoltura.

Sarà un evento finalizzato alla promozione e degustazione dei prodotti tradizionali del comprensorio sinagrese – che comprendono pietanze ad alto contenuto di artigianalità, dall’olio ai prodotti ortofrutticoli o caseari, carni e pane tipico – con l’obiettivo di far conoscere e mettere in risalto il valore della dimensione rurale e artigianale che, ancor oggi, si può trovare nel settore agro-produttivo e della trasformazione dei prodotti tipici siciliani.

Nello specifico, sarà possibile degustare il “piturro” e il “bianco mangiare”. Entrambe sono ricette tipiche sinagresi che rispecchiano l’arte del fare e le tradizioni dalle radici profonde.

Composta da prodotti enogastronomici identitari, la pietanza “du jurnataru” (del lavoratore), “U piturru”, veniva un tempo preparata la sera prima dalle mogli con i prodotti di stagione, melanzane, peperoni, patate, basilico e pane, che venivano fritti in padella con abbondante olio di oliva e serviti in numerose varianti.

La Pro Loco di Sinagra, presieduta da Enza Mola, ringraziando la regione e l’amministrazione comunale per il loro sostegno, da sempre si pone l’obiettivo di tramandare le tradizioni locali affinché non si perdano e vengano ereditate dai giovani. Questo evento, in particolare, vuole trasmettere alle nuove generazioni gli antichi sapori che accompagnavano i nostri padri nella loro vita quotidiana, attraverso degustazioni e attività artistiche.

Questo il programma dell’evento:

Ore 16.30: Convegno “Km0: viaggio fra tradizione e innovazione”

– Concorso “Orti a Sinagra”

– Concorso fotografico under 18 “L’arte negli orti”

– Concorso di cucina “Tesori del borgo” per cuochi professionisti, privati, italiani e stranieri

Apertura delle mostre di pittura, artigianale e scultura biologica con quadri con ortaggi real life; poi visita al centro storico e agli orti

Ore 20.00: Degustazione

La serata sarà allietata dall’orchestra spettacolo “ATMOSFERA BLU”.