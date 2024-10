Santo Stefano Camastra, cambio alla guida della compagnia Carabinieri. Arriva il maggiore Angelo Salici. Donatiello destinato a Palermo

Cambio alla guida della compagnia carabinieri della Città delle Ceramiche. Da quache giorno ha ssunto il comando il Maggiore Angelo Salici. 46 anni, originario di Catania, Salici proviene dal RIS di Messina, Reparto speciale dell’Arma impegnato nelle indagini scientifiche, dove l’Ufficiale ha ricoperto l’incarico di Comandante della Sezione Balistica.

In precedenza, il Maggiore, dopo aver frequentato il corso presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, nel suo primo incarico era stato destinato, presso RIS della capitale.

Il Maggiore Angelo Salici subentra al capitano Adolfo Donatiello, che aveva assunto il comando della compagnia stefanese nel settembre 2021 e che ora è stato destinato alla guida della II compagnia del 12° Reggimento a Palermo. Diverse le attività coordinate nel corso della sua permanenza a Santo Stefano di Camastra, con riferimento al contrasto dello spaccio di droga, con arresti e denunce, della c.d. “malamovida” con capillare controllo alla circolazione stradale e del territorio e diversi servizi ad “alto impatto” predisposti.

L’ufficiale ha prestato particolare attenzione anche ai reati di genere e al momento del primo contatto con i soggetti vulnerabili, anche attraverso l’uso dello spazio dedicato “Una stanza tutta per se”, inaugurata nell’ottobre 2021 grazie alla collaborazione tra Arma dei Carabinieri e Soroptimist International d’Italia e al contrasto i reati contro l’ambiente, con numerose indagini coordinate dalla Procura di Patti, sfociate in sequestri e segnalazioni all’AG, nonché alle attività di prevenzione a stretto contatto con la popolazione, svolte sia con incontri su bullismo e cyberbullismo con gli studenti degli I.C. ricadenti nel terroritorio di competenza, ma anche con anziani e soggetti vulnerabili per la prevenzione di truffe.