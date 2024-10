Sant’Agata Militello: lo screening logopedico all’istituto comprensivo “Marconi”

Si è concluso con successo lo screening logopedico rivolto agli allievi della scuola dell’infanzia e delle prime tre classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Marconi” di Sant’Agata Militello, diretto da Antonino Macula.

L’istituto si conferma, ancora una volta, come esempio e modello di comunità solidale, accogliente, aperta a tutti, a prescindere da capacità e difficoltà e come ambiente educativo

improntato al benessere psicofisico dello studente.

L’indagine diagnostica, avviata nel mese di maggio dello scorso anno scolastico e ripresa a settembre del corrente anno scolastico, è stata curata e coordinata dalla dottoressa Simona Leanza, la cui consulenza professionale ha permesso di evidenziare e attenzionare problematiche del linguaggio che, se trascurate, potrebbero compromettere la sfera dell’apprendimento e della socialità degli alunni di tale fascia d’età.

Il dirigente scolastico, nell’esprimere grande soddisfazione per l’esito dell’iniziativa, ha sottolineato “l’importanza della collaborazione tra scuola e istituzioni”; ha avuto parole di apprezzamento nei confronti della dottoressa Leanza “per il prezioso lavoro portato avanti” e del dirigente scolastico dell’I.C. “Annarita Sidoti” di Gioiosa Marea, professore Leon Zingales,” per aver messo in atto il procedimento di individuazione delle scuole partner per la provincia di Messina ai fini dell’adesione alla Rete di Scopo “Nessun giorno senza parola”.

La proposta progettuale, partita in via sperimentale, nell’anno scolastico 2021/2022, esclusivamente per la Direzione Didattica “Monti Iblei” di Palermo, che l’ha promossa, prevede la presenza del logopedista all’interno degli istituti scolastici dell’Isola, per fornire consulenza professionale al personale docente e alle famiglie con interventi mirati sui disturbi del linguaggio dei bambini.

“Alla luce dei soddisfacenti risultati e della positiva ricaduta dell’intervento messo in atto in termini di prevenzione del disturbo e di acquisizione del problema e della crescente richiesta da parte delle famiglie e delle istituzioni scolastiche – sottolinea l’insegnante Patrizia Borgese – la scuola promotrice ha costituito, nell’anno scolastico 2022/2023, una Rete di Scopo con le stesse finalità del servizio logopedico prestato in precedenza”.

“Con l’avvio del nuovo anno scolastico l’I. C. “Marconi” – conclude l’insegnante Borgese – è pronto a continuare il suo percorso di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa a vantaggio di tutta la comunità scolastica locale”.