Orlandina Basket: battuta Saronno e sono tre partite e tre vittorie

Tre su tre. L’Orlandina Basket, nell’anticipo di sabato ha espugnato Saronno in una partita, l’ennesima, al cardiopalmo, vinta di un punto 89 a 88. Dunque tre partite e tre vittorie, consegnando al campionato un richiamo per dire che la squadra paladina, dopo la vittoria dello scorso anno, intende proseguire la sua scia e due vittorie esterne consecutive dicono molto. Per il resto la terza giornata del campionato di serie B nazionale ha consegnato altri verdetti: Virtus Imola-Piacenza 103-82, Omegna-Fiorenzuola 75-70, Ragusa-Lumezzane 71-83, Monferrato-S. Vendemiano 82-90, Agrigento-Desio 73-77, Faenza-Treviglio 79-67, Fidenza-Crema 95-76, UP Imola-Mestre 94-97 e Legnano-Vicenza 82-63. La classifica: Orlandina, Faenza, Legnano e Lumezzane 6, Brianza, Virtus Imola, Desio, Mestre e Omegna 4, Monferrato, Agrigento, Crema, Fiorenzuola, Fidenza, San Vendemiano e UP Imola 2, Piacenza, Ragusa, Saronno e Vicenza 0.

Seconda giornata della serie B Interregionale questi i risultati: Antoniana-Academy CZ 70-55, Castanea-Rende 91-90, Milazzo-School Messina 89-77, Angri-Matera 90-53, P. Armerina-Marigliano 91-96 e Viola-Barcellona 85-81. In classifica Angri, Castanea e Viola Reggio Calabria 4, Basket School, Rende, Matera, Svincolati Milazzo, Marigliano e Antoniana 2, Piazza Armerina, Barcellona e Academy Catanzaro 0