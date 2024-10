Naso – Lavori all’ufficio Postale, chiuso fino al 26 ottobre

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Naso da oggi, 7 ottobre, fino al 26 del corrente mese, sarà oggetto di lavori infrastrutturali.

Per tutte le operazioni postali e finanziarie, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di Castell’Umberto sita in via Giovanni XXIII 30, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35 e dotata di ATM Postamat operativo h24.

Al termine dei lavori di adeguamento, l’ufficio postale di piazza Dante tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.