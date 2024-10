Messina: rapina impropria e furto, arrestati due giovani

A Messina, nella zona nord, i poliziotti delle Volanti hanno proceduto all’arresto in flagranza di un diciannovenne e di un quindicenne per furto aggravato in concorso.

Il furto è avvenuto ai danni di un ristorante della zona nord della città. A seguito di una perquisizione si è riusciti a rinvenire e sequestrare quanto sottratto all’interno dell’esercizio commerciale in cui era stata danneggiata la porta di ingresso, varie suppellettili, diversi tablet ed altri oggetti, prontamente recuperati dagli agenti e riconsegnati.

La visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza ha confermato la dinamica del furto ed il ruolo rivestito dai due soggetti: il diciannovenne si sarebbe introdotto all’interno del ristorante mentre il quindicenne sarebbe rimasto fuori, svolgendo il ruolo di “palo”.

Ulteriori accertamenti hanno inoltre permesso ai poliziotti di ricostruire gli spostamenti dei due prima del furto. Poco prima avrebbero infatti sottratto due biciclette – quelle a bordo delle quali sono stati bloccati al momento dell’arresto – sottraendole da due distinte abitazioni private. Inoltre, in un caso, sarebbero stati sorpresi dal proprietario della bici nei confronti del quale non avrebbero esitato a proferire minacce per sottrarre il mezzo e guadagnarsi la fuga.

Per questi fatti, i due – arrestati in flagranza per il furto al ristorante – sono stati altresì contestualmente denunciati per i reati di rapina impropria e furto; il diciannovenne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione a Messina mentre il quindicenne è stato trasferito presso il Centro di Prima Accoglienza per Minorenni di Caltanissetta.