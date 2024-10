Reitano: Schianto sul viadotto sulla Settentrionale Sicula. Perde la vita Salvatore Romano, 33 anni

Uno scontro frontale, violentissimo, che non ha lasciato scampo a Salvatore Romano, 33 anni, palermitano, quello avvenuto oggi intorno alle 12 sul viadotto Colonna, sulla SS 117, nel tratto che collega Mistretta alla Città delle Ceramiche.

Il giovane, a quanto pare, stava effettuando una classica escursione domenicale in sella alla sua Aprilia Tuono e si era unito ad altri appassionati di due ruote. Mentre viaggiava in direzione Santo Stefano di Camastra sulla Settentrionale Sicula, giunto sul noto viadotto, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una BMW X3, condotta da 35enne amastratino, che viaggiava in direzione Mistretta.

Un impatto violentissimo, a seguito del quale il 33enne si è schiantato sull’asfalto, riportando gravissime ferite. Nonostante i soccorsi dei sanitari del 118, il giovane purtroppo è spirato poco prima dell’arrivo dell’elisoccorso, che era stato allertato nel disperato tentativo di salvargli la vita. Anche il conducente del Suv è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto al PS dell’ospedale di Mistretta. Sembra non abbia riportato gravi ferite.

La salma del ragazzo è stata trasferita al Policlinico di Messina per l’esame autoptico. Sul sinistro, quale atto dovuto, è stato aperto un fascicolo affidato al sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Patti Giovanna Lombardo. I rilievi tecnici sono stati effettuati dai Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Mistretta, coordinati dal capitano Silvio Imperato.

Una domenica drammatica, che chiude una settimana terribile, dopo la morte, avvenuta soltanto pochi giorni fa, di un altro centauro, originario di Castel di Lucio, Giuseppe Iudicello, che in sella alla sua moto ha perso la vita sulla SP 176 a Pettineo, ed i cui funerali sono stati celebrati questa mattina.