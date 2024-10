Reitano, schianto frontale in moto sulla SS 117. Muore giovane centauro

Tragico incidente stradale intorno alle 12 di oggi sulla SS 117, sul viadotto Colonna, nel territorio comunale di Reitano, tra Santo Stefano di Camastra e Mistretta.

Per cause in corso di accertamento, una moto, che viaggiava in direzione mare, si sarebbe scontrata frontalmente con un suv che procedeva in senso di marcia opposto. Fatale l’impatto per il giovane che era alla guida del motociclo, rimasto senza vita sull’asfalto.

Sul posto i sanitari del 118, che nulla hanno potuto fare per il centauro, nonostante fosse stato allertato anche l’elisoccorso, ed i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Mistretta per i rilievi del caso.

Seguiranno aggiornamenti.