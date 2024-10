Mistretta, controlli straordinari del territorio nel weekend. 4 patenti ritirate e una denuncia per guida in stato di ebbrezza

È di 4 patenti ritirate, 7 contravvenzioni per violazioni alle norme del codice della strada, per un ammontare complessivo di oltre 1.700,00 € e di un automobilista denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, il bilancio dei controlli straordinari del territorio effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Mistretta e predisposti nella serata di ieri nei pressi della rotonda di contrada Colonna, nel territorio comunale di Reitano, all’intersezione tra la SS 113 e SS 117, che conduce anche al casello autostradale di Santo Stefano di Camastra.

I servizi, programmati anche in concomitanza con la manifestazione dell’Oktoberfest stefanese, che si sta svolgendo in questo weekend, erano finalizzati al contrasto dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti e verifiche alla circolazione stradale con l’utilizzo dell’etilometro, per garantire il rispetto delle regole dettate per la sicurezza alla guida e contrastare eventuali episodi della c.d. “malamovida”.

Una trentina i mezzi e 79 le persone complessivamente sottoposti a controllo. Nel corso delle verifiche sono stati 3 i conducenti a cui è stata comminata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, perché sorpresi a guidare con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l; per un quarto conducente, invece, è scattata anche la denuncia all’AG, per guida in stato di ebbrezza alcolica, in quanto il tasso di alcool rilevato con il test dell’etilometro è risultato superiore a 0,8 g/l.

Le attività continueranno anche nei prossimi giorni, con posti di controllo predisposti su tutto il territorio di competenza della compagnia amastratina.