A20, chiusura tra Brolo e Patti: è caos sulla 113. Disposti presidi di controllo ai caselli

Un vertice in Questura per affrontare i disagi causati dalla chiusura parziale del tratto autostradale compreso tra Brolo e Patti, necessaria per consentire alcuni lavori di messa in sicurezza nella galleria Calavà. Lo ha convocato ieri il questore, Annino Gargano, alla presenza dei dirigenti della Polizia Stradale, dei Commissariati di Polizia di Patti e Capo d’Orlando, dei comandanti provinciali dei Carabinieri e della guardia di Finanza, e dei comandanti della Polizia Municipale dei Comuni di Brolo, Gioiosa Marea, Patti e Piraino, centri interessati dall’attraversamento dei mezzi sulla Statale 113, su cui vengono dirottati automobili e bus nelle fasce orarie in cui non è consentito il passaggio sulla A/20.

L’arteria autostradale è infatti aperta al passaggio di tutti i mezzi, compresi quelli con massa superiore alle 3,5 tonnellate (tir, camion etc) dalle 22,00 alle 8,30 del mattino solo in direzione Messina e dalle 13 alle 22 solo in direzione Palermo. I mezzi leggeri e i bus, nelle fasce orario di chiusura possono passare sulla SS 113, i Tir, invece no. Dalle 8,30 alle 13 solo auto e bus possono viaggiare sulla A20 in entrambe le direzioni di marcia, mentre i mezzi pesanti come i Tir non possono passare, né sulla A20, né sulla 113, interessata nel tratto tra Brolo e Patti da altri lavori.

Fin dal primo momento della chiusura del tratto autostradale, i Sindaci Giuseppe Laccoto, Giusi La Galia, Gianluca Bonsignore e Salvatore Cipriano hanno ripetutamente chiesto il rispetto dell’ordinanza Anas dello scorso 20 settembre, che prevede il divieto di transito dei mezzi pesanti sulla viabilità ordinaria. Un divieto, però, che quanto pare sarebbe stato disatteso da qualche autotrasportatore, che ha ugualmente imboccato la statale, creando il caos, con conseguenze pesantissime sulla viabilità e un paio di incidenti.

Le autorità hanno quindi deciso di rafforzare i presidi di forze dell’ordine e Protezione Civile presso gli svincoli autostradali di Patti e Brolo per evitare il transito dei mezzi pesanti sulla statale 113. Con il potenziamento dei presidi agli svincoli, ci si augura che si possa tornare al più presto a condizioni di sicurezza, riducendo i problemi alla circolazione e garantendo una gestione più fluida del traffico nell’area interessata.