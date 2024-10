Un vero e proprio boom di presenze a San Fratello, all’insegna della destagionalizzazione e valorizzando quanto offre il territorio; un bilancio straordinario per il sindaco Giuseppe Princiotta, tra gli eventi collegati alla solennità del santo patrono, San Benedetto il Moro e poi quelli del cavallo sanfratellano, per non parlare degli spettacoli che hanno fatto registrare il tutto esaurito.