Piraino, Giornata dei Nonni: occasione di festa, riflessione e impegno intergenerazionale

Il 2 ottobre, in occasione della Giornata dei Nonni, Piraino ha celebrato una festa, attraverso un incontro con gli studenti delle medie, carica di significato, non solo per onorare l’affetto e la saggezza dei nonni, ma anche per stimolare una riflessione più ampia sull’importanza del loro ruolo nella società e nelle famiglie contemporanee.

L’evento, che ha coinvolto attivamente i ragazzi, ha offerto un’opportunità per creare un dialogo intergenerazionale e la presentazione del libro di Maria Antonietta Schiavino, Nonni, opera che celebra la centralità dei nonni nelle vite di tutti noi.

Tra i partecipanti, l’evento è stato promosso dall’amministrazione comunale, l’assessore comunale Maria Miragliotta, il giornalista Massimo Scaffidi e Marco Vito, artista a tutto tondo, che qualche giorno fa ha, all’arena di Verona, partecipato al grande concerto di Riccardo Cocciante, e che ha contribuito con un capitolo al libro, dedicato al suo nonno.

Vito ha condiviso con il pubblico un racconto personale e commovente del suo legame speciale con il nonno, una figura che ha influenzato profondamente la sua vita. La riflessione su questo rapporto ha evidenziato come i nonni non siano solo custodi della memoria, ma veri e propri punti di riferimento affettivi e morali per le nuove generazioni.

All’incontro insieme ai docenti che hanno “stimolato” in classe le riflessioni sui nonni, c’erano Liliana Bastoni, Nino Busacca e Daniela Salvo e ed anche il presidente del consiglio comunale pirainese, MariaTeresa Maddalena.

Il giornalista Massimo Scaffidi ha ampliato il discorso, analizzando il ruolo dei nonni nella cultura popolare, dalla televisione al cinema, dalla musica – citando autori come Francesco Guccini e Tiziano Ferro – fino alla letteratura e alla poesia. Scaffidi ha evidenziato come i nonni siano stati rappresentati e celebrati in vari ambiti artistici, ricordando anche la poesia di D’annunzio,a riprova del loro valore intrinseco all’interno della società.

Durante l’evento, l’assessore Miragliotta ha colto l’occasione per annunciare nuovi progetti che coinvolgeranno i giovani di Piraino, con un ruolo centrale della biblioteca comunale, segno che l’impegno a rafforzare il dialogo intergenerazionale non si esaurirà con questa giornata.

Un momento di particolare interesse è stato dedicato ai lavori realizzati dagli studenti, che hanno presentato collage e progetti dedicati ai nonni, guidati dai loro insegnanti.

Il libro di Maria Antonietta Schiavino, Nonni, – il ricavato della vendita va alla comunità di Sant’Egizio – ha fatto da filo conduttore all’evento, raccogliendo 75 racconti-testimonianze che sottolineano il ruolo essenziale dei nonni nelle nostre vite.

Sono anche giunti ai ragazzi i saluti del sindaco Salvatore Cipriano e del dirigente scolastico Leon Zingales – che presto con grande rammarico lascerà il ruolo di dirigente in quanto nominato nuovo Provveditore degli Studi di Messina – entrambi nell’impossibilità a partecipare per impegni istituzionali.