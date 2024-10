Si è celebrata all’Istituto Tecnico Ettore Majorana di Milazzo ”Nonno in classe” per esaltare il ruolo e l’importanza dei nonni all’interno della famiglia. Per un’ora i nonni sono stati nelle classi a raccontare le loro esperienze e farsi raccontare dagli studenti il rapporto con i propri nonni. Alla fine attestati di partecipazione per tutti e appuntamento al prossimo anno.