Basket serie B nazionale: l’Orlandina espugna San Vendemiano

E ora sono due e quest’ultima maturata in un tempo supplementare. L’Orlandina Basket ha salutato il Veneto con nel carniere l’ennesima vittoria 86 a 80 contro San Vendemiano; la squadra di casa, reduce dalla sconfitta a Imola di domenica scorsa, cercava la prima vittoria davanti al proprio pubblico.

Ma si è scontrata contro Orlandina corsara, come si dice quando si espugnano i campi avversari lontani dalla mura amiche. L’Orlandina ha ottenuto la vittoria in una gara inadatta ai deboli di cuore, quando a pochi secondi dalla fine San Vendemiano si era fatta sotto, cedendo poi all’overtime.

Ma per la squadra del coach Bolignano non c’è tempo di meditare sulla seconda vittoria, dopo quella ottenuta all’esordio contro Omegna. Sabato 5 ottobre sarà di nuovo in campo, ancora fuori casa, contro Saronno.

I risultati maturati ieri, nel corso della 2ª giornata del campionato di basket di serie B nazionale:

San Vendemiano-Orlandina 80-86 Faenza-Ragusa 105-96 Brianza-Piacenza 95-73 Fiorernzuola-Vicenza 83-73 Legnano-Saronno 78-75 Mestre-Virtus Imola 85-64 Agrigento-UP Imola 70-69 Omegna-Crema 92-76 Fidenza-Lumezzane 58-66 Desio-Monferrato si giocherà 23 ottobre, alle ore 21.00.

La classifica:

Orlandina, Lumezzane, Legnano, Brianza e Faenza 4 punti, Desio, Monferrato, Omegna, Agrigento, Mestre, Crema, Fiorenzuola, UP Imola e Virtus Imola 2 punti, Fidenza, San Vendemiano, Piacenza, Ragusa, Saronno e Vicenza 0.