Scontro frontale sulla SP176 tra Castel di Lucio e Pettineo. Centauro perde la vita

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi sulla SP 176, che collega Castel di Lucio a Pettineo, nel territorio comunale di Pettineo.

Per cause in corso di accertamento, una moto di grossa cilindrata, condotta da un 44enne, Giuseppe Iudicello, originario di Castel di Lucio, mentre viaggiava in direzione Pettineo, si sarebbe scontrata frontalmente con un mezzo agricolo che proveniva dalla parte opposta. Fatale l’impatto per il centauro, che è stato sbalzato violentemente dalla moto. Sul posto i sanitari del 118 con due ambulanze, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Ad effettuare i rilievi del caso i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Mistretta, con i colleghi delle stazioni di Pettineo e Castel di Lucio. Allertato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Patti, che ha disposto l’intervento del medico legale sul posto e il successivo trasferimento al Policlinico di Messina della salma, che resterà a disposizione dell’A.G.