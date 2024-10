Un concerto per due cori – La Settima Nota e il Catinaccio – con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’associazione pattese “La Crisalide”, costituita per rispondere ad un’emergenza socio-sanitaria che coinvolge numerose famiglie del territorio e non solo: l’aumento repentino e costante dei bambini con disturbi dello spettro autistico. L’iniziativa si è svolta al complesso San Francesco di Patti.