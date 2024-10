Città metropolitana di Messina, eletti i rappresentati della “Conferenza Territoriale Scolastica”

Si è riunita lunedì 30 settembre nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni a Messina l’assemblea dei Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana per l’elezione dei sette rappresentanti in seno alla “Conferenza Territoriale Scolastica”, organismo che ha competenza per la definizione dell’organizzazione della rete scolastica su tutto il territorio provinciale per l’anno 2025/2026.

La seduta, presieduta dal Sindaco Metropolitano Federico Basile, ha registrato la presenza di diversi Sindaci della Provincia. Dopo un ampio dibattito, in cui è stato evidenziata l’esigenza di rappresentare tutti i comprensori del territorio metropolitano, si è passati alla votazione che ha visto l’elezione, all’unanimità dei candidati all’incarico. Eletti:

1) Calabrò Giuseppe (Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto);

2) Bonsignore Gianluca (Sindaco di Patti)

3) Amadore Vincenzo (Sindaco di Galati Mamertino);

4) Lo Giudice Danilo (Sindaco di Santa Teresa

di Riva);

5) La Malfa Mario (Sindaco di Pace del Mela);

6) Marchello Cinzia (Sindaco di San Piero Patti);

7) Tudisca Angelo (Sindaco di Tusa)