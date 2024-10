Cia e Mavilia vincono il torneo di briscola al Rugantino di Scala Torregrotta

La fortuna è tra le tante qualità che bisogna avere nel gioco della briscola, poi ci vuole memoria, strategia e affiatamento con il compagno. Tutte caratteristiche che le 92 coppie hanno messo in pratica nel Torneo che si è svolto al Ristorante/Pizzeria Rugantino di Scala Torregrotta, un evento che conferma l’ottima organizzazione con tanti premi e tanto divertimento.

Tra una partita ed un’altra i partecipanti hanno potuto gustare degli ottimi maccheroni di casa con sugo di carne e un buon bicchiere di vino.

Tra i 184 partecipanti bel 14 donne e i Sindaci di Torregrotta e San Pier Niceto, Nino Caselli e Domenico Nastasi.

Il Ristorante/Pizzeria Rugantino, baciato dal mare, si conferma ancora una volta tra le migliori location della Sicilia non solo per l’organizzazione del torneo, ma anche per trascorrere con gli amici serate indimenticabili tra buon cibo e ottima scelta di vini e birre.

Dopo ben 7 ore ad affermarsi è stata la coppia Cia di Torregrotta e Mavilia di Venetico che hanno battuto in finale Nastasi e Lisa di San Pier Niceto. Al terzo posto si è classificata la coppia Alibrandi di Venetico e Irrera di Rometta Marea che ha battuto la coppia Maio – Talarico di Merì