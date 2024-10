Capo d’Orlando: i corsi di scacchi inizieranno il 10 ottobre nella sede del circolo Aurora

Si trova nei locali del circolo Aurora, in via Alessandro Volta 80, a Capo d’Orlando, la sede in cui si svolgeranno i corsi di scacchi, sotto l’egida della Federazione Scacchistica Italiana e la guida dell’Istruttore Nazionale Mirko Conti Gennaro.

Da giovedì 10 ottobre prossimo, giorno in cui si svolgerà la prima lezione, verranno organizzati due incontri settimanali fino al mese di giugno del prossimo anno divisi in due turni.

Giovedì alle ore 17.20 alle ore 18.35 il primo turno ed il secondo dalle ore 18.40 alle ore 19.55; sabato invece il primo turno dalle 10.20 alle ore 11.35 e il secondo dalle ore 11.40 alle ore 12.55. Il corso prevede due settimane di prova gratuita.

Per info e iscrizioni contattare l’Istruttore Mirko Conti Gennaro al 327 704 8204.