Brolo, fare impresa scommettendo su sostenibilità e innovazione tecnologica. Il “caso Comedil”

Si è conclusa la tre giorni di “open house” della Comedil di Brolo, che sta attraversando una fase di straordinaria trasformazione, tracciando una nuova direzione nel fare impresa.

Al centro di questo cambiamento c’è una parola chiave: sostenibilità. Questo concetto, ripetuto più volte da Basilio Ricciardello, CEO dell’azienda, durante i tre giorni di open house, non riguarda solo innovazioni tecnologiche e pratiche progettuali, ma anche un nuovo approccio ai rapporti umani, alla sicurezza sui cantieri e alla responsabilità sociale.

Un nuovo modo di fare Impresa

L’open house ha rappresentato un’occasione unica per discutere di come la sostenibilità stia plasmando l’impresa moderna. Non si tratta solo di adottare macchinari all’avanguardia o pratiche eco-friendly, ma anche di riconfigurare lo stile di vita e i rapporti con partner e clienti, che diventano sempre più amici e membri di una rete collaborativa. Il cambiamento non è solo tecnologico, ma anche umano e relazionale, come evidenziato dall’atmosfera conviviale dell’evento.

Tecnologia e Sostenibilità: le aziende protagoniste

Durante l’evento, la Comedil ha accolto aziende leader del settore del movimento terra e dell’edilizia, presentando innovazioni che guardano al futuro sostenibile. Tra queste:

Komatsu, che ha esposto il suo primo escavatore completamente elettrico, il PC33E, un simbolo di progresso verso la riduzione dell’impatto ambientale.

Manitou, con le sue soluzioni per l’agricoltura e l’edilizia, ha presentato macchinari pensati per migliorare l’efficienza e ridurre gli sprechi.

Fiori, celebre per i veicoli fuoristrada, ha portato a Brolo la betoniera DB200, ideale per terreni difficili.

Blend, specializzata in impianti mobili per la miscelazione del calcestruzzo, ha presentato soluzioni innovative per l’edilizia sostenibile.

Anche la A.N.CO.R.S. (Associazione Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro) ha partecipato, sensibilizzando i visitatori sulle nuove normative di sicurezza.

Un Successo di innovazione e collaborazione

L’open house è stato un successo, non solo per le dimostrazioni tecniche e le novità presentate, ma anche per la capacità di creare un’atmosfera di rete e collaborazione. L’evento è stato anche una celebrazione delle eccellenze enogastronomiche locali, sottolineando l’importanza del territorio e della comunità. Tra le gare di abilità e i premi assegnati, spiccava la possibilità di partecipare all’Ecomondo di Rimini, la fiera di riferimento per l’economia circolare e la sostenibilità, con una visita esclusiva alla sede di Komatsu Italia.

Verso un futuro sostenibile

Basilio Ricciardello ha voluto ringraziare personalmente gli ospiti d’eccezione, i tra questi Omar Cecchinato, Regional Sales Manager di Komatsu, Assunta Pisani, Territory Sales Manager di Komatsu Finance, Marina Marino, responsabile marketing e comunicazione di Komatsu Italia e Fabrizio Tetoldini, proprietario di Blend che era a Brolo con Dino Del Campanile sempre della Blend.

A questi si aggiungono Pietro Mirabile, area manager italia Osa, Lorenzo Goldoni della Dimagencies srl oltre a Eliseo Maiolino di A.N.CO.R.S. e Giuseppe Moroso della OPT Scuola Edile CPT Messina e Dario Bernadelli della Rimac Industries.

Un sentito ringraziamento è andato anche a tutto lo staff della Comedil, che con il loro impegno quotidiano rendono possibili questi risultati, creando un clima di “famiglia” in azienda.

Ma non è finita qui. Tra gli ospiti all’Open House anche il presidente dell’Ance Messina, Giuseppe Ricciardello, che con Basilio Ricciardello hanno gettato le basi per un nuovo grande progetto che unisce la formazione, all’occupazione. Ricciardello ora dice “stiamo lavorando anche per rendere operativo un grande progetto di formazione “sul campo” insieme ad Ance Messina. Un progetto che sarà presentato nelle prossime settimane che punta alla sicurezza, alla formazione ma anche all’occupazione”.

La Comedil si proietta verso grandi obiettivi, puntando a un futuro dove la sostenibilità e l’innovazione siano al centro della sua filosofia aziendale. L’appuntamento è rinnovato per il prossimo anno, con la certezza che il viaggio verso un’impresa più sostenibile e tecnologica è appena iniziato.