Alla Notte Bianca di Olivarella tanta bellezza con Miss Reginetta d’Italia

Fernanda Carani ed Erica Lentini di Catania per Miss Reginetta d’Italia e per Miss Reginetta d’Italia Over Isabella Spagnolo di Cirò Marina e Santina Ricciardi di Brolo sono le prime quattro finaliste regionali.



Titolo vinto durante la prima selezione che si è svolta ad Olivarella durante la Notte Bianca.

Evento dedicato alla Sicilia e per l’occasione le partecipanti hanno sfilato delle meravigliose creazioni fatte a mano realizzate dall’artigiana Nunzia Celona e gli abiti da sposa vintage.

Ad aprire l’evento la scrittrice Francesca Spadaro che ha recitato la storia di Colapesce tratto dai Canti da lei stessa scritti.

Un varietà arricchito dall’Associazione Antiche Torri di Santa Lucia del Mela, che nel mese di giugno ha vinto il “Palio dei tre valli” di Sicilia e dall’associazione Teseo di Milazzo con il presidente Attilio Andriolo che ha recitato la poesia Meravigliosamente di Jacopo da Lentini.

Tra gli ospiti il fisarmonicista Vito Pio La Spada, la finalista nazionale di “Fuoriclasse Talent” e di “Sanremo New Talent” Ambra Ilacqua che ha cantato A Finestra di Carmen Consoli, Antonio Cannistrà con “I ragazzi del muretto” e Antonello Bertuccelli che ha omaggiato il cantautore di Torregrotta Salvatore Trimarchi cantando “E voi vi in futtiti” e interpretando la canzone dei Kuncertu “Mokarta”.

Tra le partecipanti premiate anche Ariel Morena e Greta Scilipoti di Barcellona Pozzo di Gotto e Melania Ficarra di Catania, .

Adesso riflettori puntati alla prossima selezione che si svolgerà a Villa Cuciti il 16 novembre, iscrizioni gratuite al 339 8254709 o direttamente sui siti ufficiali di Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over.

La giostra della bellezza si è messa in moto ed è pronta ad ospitare sulla passerella più ambita d’italia tante belle Miss.