Scooter rubato a Taormina ritrovato ad Acireale grazie al GPS. Nei guai un 19enne per riciclaggio

Era stato rubato a Taormina, ma grazie alla geolocalizzazione con gps gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, dopo la segnalazione dei colleghi del Commissariato di Taormina, sono riusciti a ritrovare un motociclo rubato qualche giorno prima.

Giunti in via Scaccianoce, luogo oggetto di segnalazione, gli agenti del Commissariato acese hanno trovato lo scooter, con evidenti segni di manomissione, parcheggiato sul marciapiede e nascosto dietro un’autovettura.

Le verifiche condotte sul posto hanno consentito ai poliziotti di accertare che il numero di telaio corrispondeva a quello del motociclo rubato, mentre la targa originale era stata rimossa per essere sostituita con un’altra associata ad un mezzo simile, ma di diversa cilindrata, intestato ad una donna.

A quel punto gli agenti hanno deciso di contattare quest’ultima al suo domicilio, vicino al luogo dove lo scooter era stato trovato. La donna ha subito riferito ai poliziotti che il motociclo era in uso al figlio diciannovenne. Quanto sopra è stato confermato dal giovane, arrivato poco dopo, il quale alle specifiche domande circa la mancata corrispondenza tra la targa e il telaio ha risposto evasivamente.

Gli accertamenti conseguenti hanno consentito di verificare che il motociclo era di proprietà di un uomo che ne aveva denunciato il furto al Commissariato di Taormina.

Questi, convocato al Commissariato di Acireale, ha riconosciuto lo scooter come il proprio, mostrando anche la copia delle chiavi. Per quanto sopra, la targa ed il libretto, fraudolentemente ricondotti allo scooter oggetto del furto, sono stati sottoposti a sequestro, mentre il motociclo è stato riconsegnato al legittimo proprietario e il 19enne acese è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catania per il reato di riciclaggio.