Milazzo: Festa dell’AIPD Milazzo-Messina

Festa di fine stagione per l’AIPD Milazzo- Messina con la partecipazione dei soci, dell’amministrazione comunale di Milazzo, presenti il sindaco Pippo Midili e gli assessori Francesco Coppolino e Natascia Fazzeri, e dei ragazzi speciali con le rispettive famiglie.

L’evento, presentato da Francesco Anania, si è svolto al lido “La Fenice” di Milazzo ed è stato un modo per riassumere i progetti realizzati e annunciare la nuova stagione che sarà ricca d’impegni.

Il Presidente Roberto Caizzone, visibilmente soddisfatto, ha voluto ringraziare personalmente tutti i volontari che hanno collaborato nella stagione uscente partendo da Emily del Centro Ippico di Ortoliuzzo che ha curato i corsi di ippoterapia; Alda Cardia e Stefania Principato per il progetto “Didattica”; Santina Maiorana per il corso di cucina; Gessica Lentini e Tanio di Francesca per il progetto autonomia; Sonia Billa e Luisa Alberto per il progetto “Raccontarsi in musica e parole”; Michele Giardina per quello dedicato al tennistavolo; l’istruttore fitness Nino Amico per “Tutti in palestra”; Tamara Bassottini e Maurizio di Cola per “Creativamente insieme”; Serena Vernoe che ha curato il progetto “Pittura”; Valeria Cotruzzola quello dedicato alla ceramica; e Franco Badessa con la lega navale di Milazzo che hanno curato il progetto “A gonfie vele”, inoltre è stato presentato il maestro Salvo Barresi che è pronto per iniziare il progetto dedicato al ballo.

L’evento è stato allietato dalla meravigliosa voce di Elisa Niceta, i ragazzi hanno cantato e ballato, ma sopratutto si sono divertiti.

Durante l’evento l’amministrazione comunale di Milazzo ha donato un defibrillatore alla sezione dell’AIPD Milazzo-Messina e l’APS Acapulco ETS del presidente Dario Ilacqua, presente anche il vice presidente Fabio Valenti, ha annunciato di aver organizzato un evento benefico per raccogliere fondi che serviranno per la realizzazione di nuovi progetti.