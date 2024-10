Brolo, sabato 5 ottobre la finale della XIII edizione del Festival Canoro Nazionale “Diventerò una Stella”, Premio Lorena Mangano.

La Friends Music Academy di Rocca di Capri Leone, sotto la direzione artistica del cantautore siciliano Mario Valenti, è lieta di annunciare la XIII Edizione del Festival Canoro Nazionale “Diventerò una Stella”, Premio Lorena Mangano. Dopo la semifinale nazionale svoltasi il 28 luglio 2024 presso la Sala “Rita Atria” di Brolo, che ha visto la partecipazione di numerosi artisti provenienti da tutta Italia e dalla Sicilia, i 32 finalisti si esibiranno il 5 ottobre 2024 al Cine Teatro Comunale di Brolo (ME), in Via Libertà. I concorrenti sono suddivisi in quattro categorie: Kids, Young, Cover e Inediti.

I Finalisti

• Categoria Kids: De Dominicis Adele, Di Capizzi Giuseppe Karol, Pizzardi Antonino, Ruggeri Denise, Ruvolo Anna, Vella Federica, Ventura Carlotta Agata.

• Categoria Young: Aiello Tommaso, Alaimo Ilary, Cacciola Maria Luisa Grace, Ferrante Mauro, Lo Porto Federica, Minnelli Gloria, Proto Nicolò, Raneri Daniel.

• Categoria Cover: Mostacci Jasmine, Pitì Marta, Rizzo Bernadette, Rizzo Karola, Scolastico Viola, Tuttobene Alessandra.

• Categoria Inediti: Batia Francesco Simone, Blunda Vittoria, Calì Gabriele, Callari Federico, Di Giovanni Angelica, La Croce Anna, Laimo Emanuele, Litrico Claudia, Lo Cicero Alessio, Alba Grey (Piromalli Angelica), Ragusa Federico.

Obiettivi e Messaggio Sociale

Oltre a offrire una vetrina per giovani talenti emergenti, “Diventerò una Stella” si propone anche come momento formativo e di sensibilizzazione, grazie alla collaborazione con illustri Maestri Nazionali che faranno parte della giuria. Di particolare rilevanza è la partecipazione del Dott. Massimiliano Fiasconaro, sostituto commissario della Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello, che terrà un intervento sull’educazione stradale, sensibilizzando i giovani sul rispetto delle norme del codice della strada.

Il festival, nel corso degli anni, si è consolidato come un punto di riferimento per i giovani che desiderano coltivare il sogno di esibirsi su un palco. Anche quest’anno, grande attenzione è stata riservata alla realizzazione di una scenografia innovativa e immersiva a cura di Luigi Soraci, Francesco Zago, Walter Vivirito, Mario Valenti. che contribuirà a rendere l’esperienza del festival non solo musicale, ma anche visiva e sensoriale.Fondamentale anche la collaborazione con Pippo Faranda per la cura musicale.

Nuove Collaborazioni Coreografiche

Una novità di quest’anno è la collaborazione con diverse scuole di ballo, che arricchiranno l’evento con coreografie suggestive e coinvolgenti. Le scuole coinvolte sono:

• Crazy Dance Studio di Favara (AG),

• 3 di Dance di San Fratello (ME),

• Dreams Dance di Brolo (ME),

• Studio Dance and Sport di Torrenova (ME),

• Tersicore di Capo d’Orlando (ME),

• CM Studio Danza e Pilates di Gioiosa Marea (ME),

• A.S.D. Olympic Brolo (ME).

Premi e Giuria

Il vincitore assoluto della XIII edizione riceverà una borsa di studio del valore di 1.000 euro e il trofeo realizzato da Nicola Chiaromonte Homo Faber, noto per le sue opere artigianali di grande pregio. Questo trofeo, concepito appositamente per l’occasione, rappresenta il simbolo dell’impegno artistico e del talento.

Giuria Tecnica

A decretare il vincitore sarà una giuria di altissimo livello, presieduta dal Maestro Enzo Campagnoli, affiancato da Fabrizio Palma, Marco Vito, Sonia Addario, Antonio Tortolano e Gemino Calà.

Giuria del Premio Stampa “Sergio Granata”

Sarà presente anche una Giuria Stampa, che assegnerà il Premio “Sergio Granata”. Questa giuria sarà composta da giornalisti e critici musicali tra i quali: Salvatore Battaglia, Francesco Fiore, Valerio Barghini, Massimo Scaffidi, Valentina De Caro, Maria Elena Caliò, Antonino Muscaglione e Salvatore Calà.

Intitolazione del Premio Critica “Aldo Casilli”

Una delle principali novità di questa edizione è l’intitolazione del Premio Critica ad Aldo Casilli, conduttore, produttore e ideatore del “Festival dei Nebrodi” di Capo d’Orlando, scomparso qualche anno fa. Tra i membri della giuria del Premio Critica “Aldo Casilli”, figurano: Salvatore Crimaldi (musicista) Maio Giuseppe (musicista) Stefania Caruso (cantante) Piero Di Maria (regista e autore) Peppe Aleci (talent scout) Daniele Gazia e il gruppo musicale Praeludium.

Il Premio Lorena Mangano e l’Impegno Sociale

Il Festival Canoro Nazionale “Diventerò una Stella”, dal 2016, è intitolato a Lorena Mangano, giovane di Capo d’Orlando tragicamente scomparsa in un incidente stradale nel 2016. La sua storia continua a vivere grazie al Premio Lorena Mangano, istituito per onorare il suo ricordo e promuovere la sensibilizzazione su tematiche sociali importanti, come la sicurezza stradale.

Il premio sociale del 2024 sarà assegnato alla Dottoressa Maria Briguglio per il suo impegno nel campo sociale. Durante la serata, saranno inoltre premiate le vincitrici di “The Voice Family” su Canale 5, Carlotta & Mamma Erika.

Collaborazioni, Trasmissione Televisiva e Diretta Radiofonica

La serata vedrà la partecipazione della Giuria Radiofonica di Radio Amore, rappresentata da Antonio ed Elisa Cortolillo, che assegneranno il “Premio Radio Amore” al brano vincitore, garantendone la diffusione radiofonica. Inoltre, Radio Amore trasmetterà il festival in diretta.

Grazie alle riprese dello Staff Karamella di Messina, diretto da Antonio Grasso, il festival verrà trasmesso sull’emittente televisiva Antenna del Mediterraneo (canale 82 del digitale terrestre) di Capo d’Orlando (ME) e su altre emittenti televisive regionali.

L’evento, patrocinato dalla SIAE – Società Italiana Autori ed Editori, dall’Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana e dal Comune di Brolo, si terrà presso il Cine Teatro Comunale di Brolo (ME), con ingresso libero. La serata avrà inizio alle ore 20:30 e sarà condotta dalla giornalista Maria Vitale.