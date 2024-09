Un film per raccontare gli adolescenti, quelli che magari vengono etichettati subito come superficiali, quelli non considerati, messi anche ai margini, ma che invece, se trovando la chiave del loro essere, della loro individualità, possono raggiungere importanti traguardi. Questo è Elena, un corto che sarà girato a breve nel bresciano. Coautori: Tony Morgan e Iris Conforti.