Capo d’Orlando-Naso: 2° Passeggiata nel bosco di Amola

Un evento gratuito, rivolto agli amanti della natura, da percorrere sia in bici che a piedi. Un percorso dentro il bosco di Amola, partendo dal Castello Bastione sino alla Fontana Sireta , attraverso le antiche mulattiere di Amola, un territorio che unisce il comune di Naso ed il comune di Capo d’Orlando.

Non è una gara, ma occorre comunque rispettare regole e registrare i partecipanti. L’evento è previsto per il 13 ottobre prossimo alle ore 09.00. I percorsi saranno diversi, dipendentemente dalle abilità del partecipante, ma si richiedono comunque delle abilità fisiche in quanto parliamo comunque di circa 500 metri di dislivello in meno di 10 kilometri per raggiungere la Fontana Sireta.

Chi invece percorrerà a piedi il sentiero o per chi vorrà semplicemente raggiungere l’arrivo dei partecipanti alla fontana Sireta potrà farlo raggiungendo a piedi la fontana per circa 2 km. L’evento è a titolo gratuito grazie al supporto delle aziende locali . Durante l’evento sarà offerto ristoro e qualche momento felice anche per i bambini.