Capo d’Orlando – Liceo Piccolo: l’anno scolastico inizia il sorriso che fa riflettere

Identità della lingua lingua e della cultura siciliane, la speciale missione affidata a ciascuno di coltivare con passione il proprio talento e la legalità come base del vivere civile e dell’insegnamento scolastico.

Questi alcuni dei temi affrontati oggi da Roberto Lipari, comico e conduttore Tv palermitano, che ha fatto della sicilianità il fulcro del suo successo. A seguire il suo spettacolo, andato in scena all’Infodrive Arena, una speciale platea, quella degli studenti del Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando, guidato dalla dirigente Maria Larissa Bollaci, che non ha caso ha scelto Roberto Lipari per la cerimonia ufficiale di apertura dell’anno scolastico 2024/2025. Attiva la partecipazione degli studenti che hanno rivolto le loro domande al comico, che ha risposto volentieri e con ironia.