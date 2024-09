Basket serie B nazionale: inizio col botto per l’Orlandina

L’Orlandina spazza ogni dubbio sul ruolo che intende rappresentare nel campionato di basket di serie B nazionale e travolge letteralmente Omegna nella prima giornata di campionato. Questi i numeri: Orlandina 95 e Omegna 65, una partita vinta alla grande contro una squadra che è stata individuata tra le più accreditate a vincere il campionato, con Jasaitis miglior realizzatore della partita con 20 punti. Più si va avanti nell’analisi del confronto di ieri giocato all’Infodrive e più si percepisce che a parte qualche scampolo di partita, l’Orlandina è stata sempre sugli scudi. E siccome vincere fa vincere, la vittoria, il margine di vantaggio, le prestazioni dei singoli sono tutti elementi che fanno ben sperare per questo torneo. All’inizio della partita è stato osservato un minuto di raccoglimento per la morte di Giancarlo Stancampiano, grande tifoso dei paladini e responsabile della protezione civile. Adesso i numeri della prima giornata, archiviati quelli di Capo d’Orlando: Saronno-Faenza 67-81, Monferrato-Fiorenzuola 80-67, UP Imola-Fidenza 84-67, Crema-Mestre 83-80, Vicenza-Desio 81-83, V. Imola-S. Vendemiano 72-60, Lumezzane-Agrigento 91-73, Piacenza-Legnano 81-87 e Ragusa-Treviglio 80-90.