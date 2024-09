Alcara Li Fusi vetrina d’eccellenza per l’enograstronomia siciliana: Nebrodi Gusto centra l’obiettivo, tra piatti gourmet e dibattiti tematici

Franco Agliolo, Filippo Lembo, Cono Serio, Penelope Musolino e Paolo Romeo, Presidente dell’associazione chef e pasticceri della provincia di Messina. Sono loro gli chef che domenica 29 settembre hanno trasformato le pregiate carni siciliane e le nocciole del territorio in meravigliosi piatti gourmet, che hanno deliziato il palato di coloro che hanno preso parte al live cooking della serata conclusiva della III edizione di Nebrodi Gusto, la vetrina delle eccellenze enogastronomiche del territorio ad Alcara Li Fusi. Tra profumi e sapori della nostra terra sabato, il talk dedicato alle carni delle razze autoctone siciliane, tra presente e futuro delle produzioni siciliane, con il contributo di esperti del settore: il dott. Fabio Zaiti – esperto di carni dei Nebrodi, il prof. Stefano Simonella dell’Università di Messina e del Consorzio di ricerca filiera carni; il dott. Alessandro Lazzara, funzionario direttivo Assessorato Regionale Agricoltura e il dott. Massimiliano Calcò, responsabile Sezione Coldiretti.

Ai fornelli anche Nunzio Orlando, che non è un cuoco di mestiere, ma è certamente il migliore nel preparare il “Piturro”, piatto unico della tradizione culinaria di Sinagra, sponsorizzato per questa occasione dell’assessore Marzia Mancuso, dal vice sindaco Guglielmo Lacava e dal presidente del consiglio comunale Michele Orifici.

Una sinergia anche tra comuni, quella andata in scena ad Alcara Li Fusi, dove la serata di sabato, nonostante la pioggia, ha visto protagonisti i primi cittadini del comprensorio in un interessante dibattito sulle potenzialità dei prodotti tipici dei propri comuni, nella serata dedicata ai vini. Guest star della serata ai fornelli Michele Cannistraro, vincitore di “Masterchef All stars”.

Tre giorni di incontri, dunque, tra produttori e chef stellati e non, dibattiti sui temi caldi che coinvolgono i produttori dell’agroalimentare e le strategie per la preservare, valorizzare e promuovere i prodotti della terra dei Nebrodi e della Sicilia, ampliando la prospettiva di crescita sia nel settore commerciale, che in quello turistico. L’evento va in archivio oggi, con l’incontro tra gli chef protagonisti della manifestazione e gli studenti delle scuole di Alcara che ieri sera hanno messo le mani in pasta, preparando speciali e semplici ricette con i prodotti della loro terra.