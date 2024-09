Capo d’Orlando a lutto per la prematura scomparsa di Giancarlo Stancampiano

Giancarlo Stancampiano era un gigante buono. In qualsiasi manifestazione, evento o problematica per il paese di Capo d’Orlando sapevi di poter contare sulla sua presenza.

Mancherà a tutti Giancarlo, scomparso ieri sera a soli 63 anni. Un grande uomo, un grande padre, che ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità Orlandina. Responsabile della Protezione Civile Comunale, era sempre pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno.

“La sua assenza – scrivono il Sindaco, la Giunta, i Consiglieri e i colleghi – lascerà un vuoto immenso non solo nel nostro Comune, ma anche nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare al suo fianco. Il suo spirito gentile e la sua dedizione resteranno per sempre un esempio e un’ispirazione per tutti noi.

In questo momento di grande tristezza, rivolgiamo il nostro pensiero e il nostro affetto alla sua famiglia, condividendo il loro dolore e offrendo tutto il nostro sostegno.”

Alla famiglia di Giancarlo le più sentite condoglianze dalla Redazione e dalla Proprietà di AMnotizie. Riposa in pace.