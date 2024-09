Stasera, ore 18.00, a Ucria, in via Vittorio Emanuele, è in programma, l’8° edizione della “Sagra della Nocciola”.

Gli stand degustativi con prodotti tipici a base di nocciola sono stati installati nell’area adiacente all’arena comunale.

Alle 21.30 uno spettacolo musicale nell’arena comunale con Claudione e Vespertino