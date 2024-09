Sant’Angelo di Brolo – Giornata importante, stabilizzati 14 dipendenti ex ASU

Cerimonia di sottoscrizione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per gli ex dipendenti ASU in forza al comune di Sant’Angelo di Brolo nella giornata di venerdì 27 settembre.

Nell’aula consiliare del palazzo comunale, alla presenza degli assessori Mariajosè Menza e Grace Palmeri e del vice sindaco Pippo Palmeri, il primo cittadino Franco Cortolillo, ha ripercorso l’iter che ha condotto alla stabilizzazione dei lavoratori c.d. socialmente utili, che sin dagli anni 90, attraverso cooperative che operavano nel sociale sono stati a servizio dell’ente, iniziando un lungo e sofferto percorso lavorativo che li ha visti per anni impiegati senza garanzie contributive, né certezze per il futuro. Un percorso che, finalmente, ha trovato giusta conclusione, grazie alla normativa e alla copertura finanziaria garantita dalla Regione Siciliana fino al 2047 e che segna il passaggio alla stabilità per i dipendenti e le loro famiglie e maggiori certezze anche organizzative e di garanzia dei servizi per l’amministrazione comunale. Un processo più lungo e articolato di quello dei lavoratori ex contrattisti, che erano stati stabilizzati nel 2019.

14 i lavoratori ex ASU che hanno firmato il contratto di lavoro che li qualifica dipendenti del comune a tutti gli effetti. Per 13 di loro la decorrenza partirà dal 1 novembre, in quanto deve ancora essere approvato il bilancio consuntivo del comune, mentre su espressa richiesta del lavoratore, per uno soltanto la decorrenza partirà dal 01 luglio 2024.

Restano fuori dalla contrattualizzazione 4 dipendenti, che hanno scelto espressamente di continuare il rapporto lavorativo con la precedente modalità, con contratto a 36 ore settimanali e scadenza al 31 dicembre 2026. Il sindaco, ha ricordato durante la cerimonia, come, all’interno di una comunità che vuole crescere, ciascuno sia chiamato a dare il proprio contributo, assumendo la propria responsabilità nei vari ruoli, augurando ai neo assunti di continuare a svolgere con impegno il proprio lavoro.

Dopo la materiale sottoscrizione dei documenti, predisposti dal dirigente Nastasi, la foto di rito per ricordare la storica giornata.