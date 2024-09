Capo d’Orlando, 40 anni da ricordare per lo storico gruppo scout

Domani, il gruppo scout “Capo d’Orlando 1” spegnerà 40 candeline.

Per l’occasione, l’associazione ha invitato, alla Santa Messa delle 11 seguita dalla foto finale sul sagrato della Chiesa “Cristo Re”, tutti i compagni di strada che, nel corso del tempo, hanno giocato, costruito e camminato in AGESCI.

Tutto nasce nel 1984, con l’arrivo di un nuovo sacerdote in parrocchia.

Si tratta di Padre Totino, originario di Palermo, che, una volta giunto nel comune paladino, si è subito attivato, contattando adulti e ragazzi, per dare vita ad una nuova realtà sociale di stampo religioso.

« La cosa bella, nei primi anni,–racconta il capo scout Amerigo Salerno- era il muretto, punto d’incontro e ritrovo dei giovani. Genitori, capi ed amici sapevano di trovare i nostri ragazzi sempre lì».

Lo scoutismo è un’esperienza di vita, la cui intensità si assapora passo dopo passo. E’ un percorso di crescita personale e di pura condivisione di momenti unici vissuti come in una grande famiglia.

Un duplice momento di festa per celebrare la nascita dello storico gruppo e i 40 anni di sacerdozio dell’attuale assistente ecclesiastico dell’associazione, Padre Nello Triscari.

Nonostante, per diversi motivi, ci si possa allontanare dal mondo scout, come affermava il fondatore Robert Baden-Powell «Semel Scout Semper Scout» .

Articolo di Elisa Caruso