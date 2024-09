San Salvatore di Fitalia – Amore per il proprio paese: la maestra Lucia dona un immobile al comune

La bontà d’animo e l’amore per il proprio paese! La maestra Lucia Aquino, nei giorni scorsi, ha donato al comune di San Salvatore di Fitalia l’immobile di sua proprietà, sito in via Bosco.

L’Insegnante e catechista, aveva espresso la sua volontà già nel 2021 con una lettera indirizzata al sindaco Giuseppe Pizzolante.

Da quel giorno si sono attivate le procedure per la sistemazione documentale e catastale dell’immobile. La cessione gratuita riguarda un’abitazione a due piani e il giardino annesso.

La maestra Lucia non si è fermata qua: dopo la firma dell’atto davanti al Notaio Bernardo Maiorana, si è intrattenuta con i presenti, scherzando e mostrandosi ben più giovane dei 92 anni anagrafici, provvedendo anche a saldare le spese notarili.

L’amministrazione è già al lavoro per reperire finanziamenti al fine di adeguare l’immobile e nel prossimo periodo renderà noto il progetto.