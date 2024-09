Patti: giornata inaugurale del “III Festival della Filosofia” patrocinata dal consorzio “Tindari-Nebrodi”

Il consorzio intercomunale “Tindari-Nebrodi” di Patti ha patrocinato la giornata inaugurale del “III Festival della Filosofia” al Cine Teatro “Beniamino Joppolo” di Patti; un’iniziativa organizzata dal liceo “Vittorio Emanuele III” di Patti, diretto dalla professoressa Marinella Lollo.

Il consorzio quest’anno ha voluto patrocinare la giornata inaugurale alla presenza della violoncellista Giulia Mazza, artista padovana affetta da sordità assoluta, che ha emozionato studenti e ospiti con il racconto della sua storia e l’esecuzione di alcuni pezzi musicali.

“Ho conosciuto Giulia Mazza grazie alla dottoressa Maria Campana, una valida professionista pattese che tutti conosciamo, con la quale ho da subito collaborato per la realizzazione di importanti eventi patrocinati dal Consorzio, dopo una serie di interlocuzioni avute tra me, il presidente Princiotta, la professoressa Marilia Gugliotta e la stessa Giulia Mazza abbiamo immediatamente accolto la disponibilità dell’artista ad essere nostra ospite, ha dichiarato il consigliere del cda del consorzio Tripoli Filippo; ritengo che il racconto di Giulia Mazza ha arricchito ognuno di noi, Giulia è la ragazza che tutti devono conoscere. Abbiamo già in cantiere importanti progetti che scaturiscono anche da questa ennesima ed importante esperienza di vita, progetti che hanno come sempre lo scopo di mettere in risalto il territorio.”