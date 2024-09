Miss Reginetta d’Italia: Tra le Lady si afferma Elena Rossi. Ogni riccio non un capriccio, ma una meta da raggiungere

Il nostro viaggio tra le Miss Reginette d’Italia Over continua con l’intervista alla vincitrice della categoria Lady Elena Rossi, un nome e un cognome molto comuni, che nel tempo si sono evoluti in Helen Reds; ed è proprio con questa nomea che la trovate anche sui social. Una bellissima mamma di Giulia (21 anni) e Christian (19 anni).

Elena ha iniziato ha lavorare come insegnante di scuola primaria, ma nella vita le sue passioni e il motto “impara l’arte e mettila di parte” l’hanno spinta a mettersi sempre in gioco anche in proposte lavorative inerenti a settori diversi da quello d’origine. Questo cospicuo bagaglio l’ha portata a dar vita a un grande sogno: mettere a disposizione le sue esperienze per creare eventi e matrimoni unici e speciali, così nasce la HR WEDDING & Event planner: una realtà, la sua, a disposizione del cliente per creare un’esperienza che vuole essere luxury ma nello stesso tempo creativa, originale e elegante oltre che indimenticabile.



Quali sono i tuoi ricordi dei tuoi primi 10 anni e quali sono stati i tuoi giochi? Ricordo un’infanzia felice e spensierata, giornate dedicate allo studio nell’attesa dei momenti di svago con mio fratello, che ha quasi 2 anni in meno di me. I nostri pomeriggi preferiti li abbiamo trascorsi simulando situazioni e persone legate alla nostra vita quotidiana: maestra e alunni, mamma e papa’, il supermercato,… Che bell’eta’ e che bei ricordi!

Cosa faresti per un mondo migliore? Quando parliamo di mondo sembra un “essere” così lontano da noi, ma in realtà il mondo è piu’ vicino di quanto pensiamo; il mondo siamo noi e ogni nostro singolo e piccolo gesto può avere un grande impatto su tutto quello che ci circonda. Nel mio piccolo posso dire che cerco di essere solare, positiva, vera, sincera sempre per costruire rapporti, amicizie, collaborazioni autentiche. Credo che questo non sempre sia presente nel mondo che ci circonda dove bisogna sempre un po’guardarsi alle spalle. Nel mio piccolo provo quindi a creare situazioni quotidiane in cui poter star bene, essere me stessa, essere serena e far stare bene le persone che sono vicine a me. Sara’ una goccia nel mare ma il mare è fatto di tante piccole gocce e io ci voglio provare a mettere anche del mio.

Quali sono i tuoi hobby e le tue grandi passioni? Purtroppo riesco a ritagliarmi poco tempo per i miei passatempi preferiti, ma adoro fare sport, infatti appena posso scappo in palestra. Mi piace molto anche disegnare e colorare: mi rilassa e mi carica in maniera positiva. Poi devo essere sincera, impazzisco per la creazione di decori o oggetti per abbellire gli ambienti interni ed esterni della mia casa, soprattutto nel periodo natalizio. Guardo i tutorial o i video su youtube o pinterest e poi via che mi metto all’opera: adoro!!!

Che cos’è per te l’amicizia e la famiglia? Sono due pilastri importanti della mia esistenza. La famiglia per me è tutto: il mio motore, il mio motto, la mia vita. Il benessere dei miei figli, lo stare con loro, il crescere con loro è stato il motore che ha mosso tutta la mia esistenza, la mia creatività, la mia intraprendenza . La famiglia è la mia forza, il mio coraggio, il mio sostegno sempre. Questo vale anche per la mia famiglia d’origine: io so che possiamo non riuscire a vederci per parecchio tempo, ma se qualcuno di noi ha bisogno, viene raggiunto in ogni dove e in ogni quando. Questo è il grande valore della famiglia.

Ho sempre dato grande importanza all’amicizia, nella mia vita. Credo che amicizia sia esserci gli uni x gli altri, essere veri, sinceri, leali sempre, in ogni situazione, anche in quelle piu’ scomode. Io l’ho sempre pensata e vissuta in questo modo anche se purtroppo nella vita le amicizie non sono state vissute da entrambe le parti in questa maniera. Credo molto nell’amicizia ma in questo momento ne sono un po’ delusa.

C’è qualcosa che hai fatto che ricordi spesso e cosa faresti che ancora non hai fatto? Sinceramente mi capita spesso di parlare del mio passato, anche coi miei figli, e di ripercorrere i momenti salienti della mia vita, rivedere le scelte e l’impatto che hanno avuto sulla mia esistenza e devo ammettere che rifarei tutto, tutte le scelte che ho fatto perché hanno contribuito ad essere la donna che sono oggi e ne sono fiera. Tante cose vorrei fare perché tante sono quelle che non ho ancora fatto ma non ci si ferma mai perché “chi si ferma è perduto” dice un famoso detto quindi avanti tutta!!! Se parlo di lavoro comunque vorrei realizzarmi a pieno nella mia attività di wedding & event planner quindi se avete un evento alle porte, state organizzando il vostro giorno speciale ma non sapete da dove prendere spunto o iniziare, siete prossimi a un anniversario o a un compleanno, non esitate a contattarmi per una consulenza: HR wedding & event planner. Mi trovate in google, sul mio sito “hrevent.it”e sui maggiori social.

Se parliamo di viaggi mi piacerebbe conoscere e visitare la nostra amata Italia che vanta un grande patrimonio artistico e culturale ma anche naturalistico del quale io non posso vantarne conoscenza. Quindi si valutano proposte lavorative che mi portino a poter vedere le meraviglie della nostra terra.

Sei contenta del lavoro che fai? Da questo punto di vista non ho remore perché la curiosità, il desiderio di sapere, la voglia di cose nuove mi ha sempre spinta a superare i miei limiti e a informarmi e formarmi su cio’ che è partito come hobby e passioni o curiosità ma che poi sono diventate nuove esperienze formative e lavorative. Da sempre mi definisco poliedrica e camaleontica perché sono due aggettivi che descrivono a pieno il mio essere e le mie attività. Uniamoci il motto “impara l’arte e mettila da parte” e “hai voluto la bicicletta adesso pedala” e creiamo le combo perfette per cio’ che con passione ho fatto e faccio nella mia vita: insegnante, nails/lashes/makeup, barista, modella, organizzatrice eventi.

Qual’è il tuo motto? Come dicevo in precedenza, il motto che da sempre mi accompagna è “impara l’arte e mettila da parte”. La vita ti mette di fronte a tante prove e difficoltà e per superarle, in diverse occasioni, devi imparare cose che non sapevi fare e mai avresti nemmeno pensato di fare. Ebbene sì ti metti in gioco perché non puoi fare diversamente, apprendi nuove conoscenze, diverse abilità, nuovi scenari che poi scopri tornarti utili nei contesti piu’ disparati che nemmeno immaginavi. Perché la vita è così: arte. Basta solo togliere dalla custodia i propri pennelli e dipingere la realtà che ci appartiene.

Cos’è per te la bellezza e cosa fai per mantenerti in forma? La bellezza è un concetto astratto e molto soggettivo. Non a caso un famoso detto recita “non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace”. Detto questo penso che la bellezza di una persona, al di la del genere maschile o femminile, non si possa limitare al mero lato fisico ed estetico. Con questo non dico che non sia importante o non ne sia legato, ma nella mia idea di bellezza, fisicità e interiorità rivestono due ruoli fondamentali e imprescindibili. Alla bellezza e cura esteriore deve corrispondere una bellezza interiore: solarità, positività, sincerità, lealtà, fiducia, onesta’, gentilezza, queste caratteristiche rendono una persona “bella” ai miei occhi. Dopotutto la bellezza esteriore è destinata a mutare sotto i colpi del tempo che scorre, ma se una persona è bella anche dentro, tale bellezza non conosce data di scadenza e rende questa persona veramente e profondamente unica e bella per sempre.

Per mantenermi in forma esteriormente cerco di mantenere uno stile di vita sano abbinato all’attività fisica in palestra. Devo dire che per me questo non è faticoso perché fa parte della mia routine da sempre. Io non bevo alcolici o superalcolici, non mi piace il caffè, non fumo, ma ho anche io il mio tallone d’achille: vado matta per i dolci. Per questo sono una ragazza dolce.



Vuoi aggiungere qualcosa che non hai detto in questa intervista? Ho un grande desiderio nel cassetto che ancora non vi ho svelato: mi piacerebbe tantissimo poter copresentare un evento o una trasmissione con te.

Ma chi lo sa’ che in quest’anno da reginetta non si presenti l’occasione.

Nell’attesa ti ringrazio perché mi hai offerto l’opportunità di farmi conoscere tramite questa intervista e colgo l’occasione di invitarvi tutti a seguirmi sui miei profili personali helen_reds ed helen reds model e sui miei profili social HR event. Vi aspetto numerosi.

Elena è una ragazza vulcanica, ma nello stesso tempo non si lascia mai andare, ama la vita, ama tutto ciò che fà e la vittoria del concorso Miss Reginetta d’Italia Over gli ha dato una carica in più. Ci lasciamo con una promessa, quela di presentare insieme un evento o una trasmissione televisiva.

Per partecipare al concorso Miss Reginetta d’Italia Over chiama il 3398254709 o www.missreginettaover.it