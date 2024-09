Messina: il pilota messinese Antonio Ricciari parteciperà alla Dakar Classic 2025

Reduce da un ottimo risultato ottenuto al Rally Classics Africa 2024, il pilota messinese Antonio Ricciari annuncia la sua partecipazione, insieme alla copilota Simona Morosi, alla Dakar Classic 2025.

Sicuramente una delle gare più difficili, la rallyraid è considerata tra gli eventi mondiali più seguiti; l’edizione 2025 della Dakar si svolgerà dal 3 al 17 gennaio in Arabia Saudita su un percorso che si estende da Bisha a Shubaytah alle porte dello sconfinato deserto dell’Empty Quarter. Uno scenario fantastico ma molto difficile da affrontare considero che il deserto del Nefud è uno dei più vasti del mondo con dune alte fino a un centinaio di metri.

Avventura, incoscienza ma anche grande consapevolezza sono gli ingredienti necessari per partecipare alla Dakar che, per alcune persone, è un sogno nel cassetto mentre per Antonio Ricciari è una realtà che si prepara ad affrontare con serenità, cosciente che ad ogni prova, le insidie si possono nascondere dietro ogni duna.

Ricciari ha già partecipato a due edizioni della Dakar: nel 2022 si è classificato al 35° posto nella specialità, risultando il primo fra gli equipaggi italiani in gara alla Classic; nel 2023 ha fatto ancora meglio conquistando il terzo posto assoluto fra tutti gli italiani in gara alla Dakar ed arrivando terzo anche in categoria H2 di regolarità. La Dakar Classic è una gara che prevede la partecipazione di veicoli “d’epoca”.

Con controllata serenità, Antonio Ricciari, nel parlare della sua partecipazione alla Dakar 2025 ha dichiarato che, “a conclusione di ogni gara, aver ottenuto risultati importanti, aver messo tutto sé stesso nell’affrontare le diverse difficoltà, lo assale il pensiero di mollare tutto e appendere le chiavi al chiodo”. Poi invece, a mente serena, afferma Ricciari, “la nostalgia dell’avventura, il fascino del rombo del motore, il voler superare il limite, lo porta a tornare indietro nella sua decisione per riprendere la guida ed affrontare nuove sfide”. L’esperienza acquisita nelle due precedenti Dakar, ha affermato Antonio Ricciari, “lo hanno portato a prepararsi affrontando soprattutto gli aspetti psicologici legati ad una competizione così difficile, per poi dedicarsi ad una alimentazione controllata ma non rigida e, non meno importante, ad una preparazione fisica adeguata”.

Per l’edizione 2025 della Dakar, Ricciari ha deciso di non utilizzare un MotorHome per dormire e trascorrere qualche ora di relax ma, utilizzerà una tenda proprio per essere sempre concentrato e pronto per le continue sfide giornaliere. Da messinese e da siciliano, Ricciari manifesta tutto il suo orgoglio nel portare in giro per il mondo la sua identità, la consapevolezza di essere il pilota italiano più competitivo anche se, come spesso accade “nemo profeta in patria”. Gli apprezzamenti maggiori li ha ottenuti e li riceve fuori dalla sua città, nonostante ciò, continuerà a far sventolare la bandiera giallorossa che porta impressa nel suo cuore. Riacciari, “consapevole delle sue potenzialità e di quelle della sua copilota Simona Morosi, manifesta il suo desiderio e la sua voglia per vincere la Dakar 2025”.

Un desiderio ma anche un impegno che Ricciari metterà in campo per Messina, per la Sicilia e per tutti coloro che lo sostengono nell’affrontare una competizione difficilissima. L’ultimo pensiero lo rivolge alla sua famiglia e a sua moglie che lo ha sempre seguito.