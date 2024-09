Capo d’Orlando, il comico e conduttore tv Roberto Lipari inaugura l’anno scolastico al Liceo Piccolo

Non solo mizzica! Lunedì 30 settembre sarà una giornata speciale per gli studenti del Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando, che inaugureranno ufficialmente l’Anno Scolastico 2024/2025 con un ospite d’eccezione: il poliedrico artista palermitano Roberto Lipari.

La cerimonia, che si terrà presso l’InfoDrive Arena in Piazza Bontempo, – inizio programmato alle 8,30 – vedrà la partecipazione di matricole, maturandi e l’intera comunità scolastica, riuniti per celebrare l’inizio di un nuovo percorso formativo.

Roberto Lipari: ospite d’onore

Il comico e conduttore di Striscia la Notizia, noto per la sua verve umoristica e la sua capacità di raccontare con intelligenza e ironia la realtà che ci circonda, sarà il protagonista della giornata. Con la sua personalità coinvolgente e la sua straordinaria energia, Lipari – attualmente nei teatri con il suo ultimo lavoro “…e ho detto tutto” – offrirà agli studenti un momento di riflessione, divertimento e ispirazione. Infatti attraverso il suo intervento, metterà in risalto l’importanza dell’identità culturale siciliana, della lingua e delle tradizioni che rendono unica questa terra.

Una Festa per matricole e maturandi

L’inaugurazione dell’anno scolastico sarà un vero e proprio “battesimo” per le nuove matricole, che si affacciano per la prima volta alla vita del liceo, ma sarà anche un momento significativo per i maturandi, chiamati a vivere il loro ultimo anno scolastico. La partecipazione di Roberto Lipari, con il suo stile leggero e brillante, renderà la cerimonia ancora più speciale, creando un ponte tra comicità e cultura, tra intrattenimento e valori educativi.

Un evento di grande importanza

A dare il via ufficiale al nuovo anno scolastico sarà il Dirigente Scolastico del Liceo Lucio Piccolo, la prof.ssa Maria Larissa Bollaci che accoglierà studenti, insegnanti e famiglie, sottolineando il valore della scuola come luogo di crescita, scambio e formazione. La scelta di invitare una figura poliedrica come Lipari è un segnale chiaro: la cultura non è mai distante dall’umorismo e dall’intrattenimento, ma può anzi fondersi in un messaggio profondo e accessibile a tutti.

Durante la mattinata ci sarà spazio per la presentazione anche di alcuni, talentuosi, giovani liceali. L’appuntamento di lunedì 30 settembre si preannuncia quindi come un momento di festa e riflessione, in cui il talento di Roberto Lipari saprà coinvolgere e ispirare i giovani studenti, lanciandoli verso un nuovo anno ricco di sfide e opportunità.

Con la dirigente scolastica, a dialogare con il pubblico e gli studenti, insieme a Roberto Lipari anche i docenti Florinda Aragona e Mauro Cappotto. Ci sarà anche lo studente Pietro Caserta, rappresentate della Consulta, ed il giornalista Massimo Scaffidi.