Alcara Li Fusi – Al via oggi NebrodiGusto 2024: Show Cooking, degustazioni, laboratori fino al 30 settembre

L’antico e bellissimo borgo di Alcara li Fusi anche quest’anno si trasforma in una “Piazza del Gusto”, nella scenografica piazza San Nicolò Politi per l’edizione 2024 di NebrodiGusto, la kermesse dell’enogastronomia siciliana giunta alla sua terza edizione.

Qui saranno realizzati i vari appuntamenti: presentazione di Prodotti, Tavole Rotonde e talk-show, live-cooking con Chef famosi, degustazioni, premiazioni. Il “Salotto mediatico” sarà il punto d’incontro tra i Produttori, Maestri del Gusto, Esperti di Agroalimentare, Enogastronomia ed i Mass-Media, per raccontare l’iniziativa e consentire al pubblico presente di interagire con i protagonisti.

Il Programma prevede:

1. Presentazioni ed esposizioni dei Prodotti Agroalimentari Tipici e d’Eccellenza della Sicilia.

2. Degustazioni guidate delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche siciliane.

3. Workshop | Convegni | Incontri di settore.

4. Talk-show | Interviste | Panel di prodotto.

5. Live Cooking | Premi ed Eventi speciali.

Tra i Protagonisti: Prodotti e Produttori dell’Agroalimentare siciliano d’eccellenza. Le Carni di qualità, i Prodotti Caseari, i Vini e l’Olio delle 3 Valli, i prodotti della Filiera del Grano e quelli dall’Orto Sicilia; le Tradizioni Enogastronomiche più significative. Speciali “Focus” poi per le tipicità dei Nebrodi con un evento speciale: “Chef a Scuola” per portare ai ragazzi l’amore per la buona alimentazione.

I Personaggi che animeranno NebrodiGusto’2024 come sempre sono selezionati tra gli esperti più qualificati, maestri del gusto e chef famosi, buyers e produttori, rappresentanti dei mass media, non solo di settore.

Tra i tanti possiamo citare: lo Chef-star Michele Cannistraro, vincitore di Masterchef All Stars; la Chef Penelope, dallo staff Heinz Beck; Paolo Romeo, Chef e Presidente Associazione Cuochi e Pasticcieri Messina, lo Chef Filippo Lembo (Ristorante La Scogliera, Piraino); Santo Mancuso Pastry-Chef di successo al Festival di Sanremo, vincitore del titolo per la migliore “Pizza Dolce” del mondo; Filippo Nici (Premiato per il migliore Panettone Italiano); il gruppo dei Buyer con Emiliano Franchina, che fa conoscere i migliori prodotti siciliani nel mondo; Gianfranco Chirichilli, fotografo (autore dei servizi dei Vip in cucina, pubblicati sulle più diffuse riviste italiane) e tanti altri personaggi ancora che animeranno le giornate di NebrodiGusto’2024.

Qui per scaricare il programma completo.