Villafranca Tirrena: la Cosfel ha detto si, si può procedere alla stabilizzazione dei 43 contrattisti

La Cosfel ha esitato favorevolmente le stabilizzazioni dei 43 contrattisti di Villafranca Tirrena. Ora si può concludere il procedimento con la delibera di giunta Municipale di assunzione diretta ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.lgs 75/2017 e la sottoscrizione dei contratti di lavoro individuali.

La soddisfazione del Segretario generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri e del responsabile delle funzioni locali Maurizio Giliberto.

“Si tratta di una grande vittoria del nostro sindacato e di decine e decine di lavoratori famiglie che in tutti questi anni hanno atteso invano la stabilizzazione. Il pronunciamento della Cosfel – dichiarano Bicchieri e Giliberto – dà ragione alla Cisl Fp Messina del lavoro sin qui portato avanti. Una vertenza apertasi più di un anno fa che ha visto il suo apice nel corteo dello scorso 22 luglio e che oggi fa da apripista a tutta una serie di azioni che porteremo avanti negli altri comuni che non procederanno nei tempi previsti dalla legge alle stabilizzazioni. All’onorevole Messina, Assessore agli Enti locali, e all’onorevole Nuccia Albano, Assessore alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, chiediamo di intervenire per il tramite del nostro livello regionale Cisl Fp Sicilia per aiutare e sostenere la nostra vertenza relativa alla stabilizzazione del personale Contrattista ed Asu in tutti i comuni della provincia di Messina”.