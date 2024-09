San Marco d’Alunzio sotto shock per la morte di Gabriele. Ore di apprensione per il 16enne ricoverato a Messina

San Marco d’Alunzio ancora sotto shock per la morte di Gabriele Di Simone, il giovane 29enne deceduto nella notte tra lunedì e martedì in un incidente stradale avvenuto ad Alcara Li Fusi.

Il 16enne che si trovava con lui al momento è in coma farmacologico. Le sue condizioni sono stabili e dopo il delicato intervento chirurgico è stato traferito nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Messina. Per la sua famiglia e tutta la comunità sono ore di angoscia. Illeso invece il terzo ragazzo che viaggiava insieme a loro.

A San Marco d’Alunzio ieri è stata organizzata una veglia di preghiera per Gabriele. Il 29enne, in quella infausta notte, si trovava alla guida della Land Rover Defender precipitata in una scarpata.

L’ipotesi, tutta ancora da confermare, è che i giovani si fossero avventurati per errore lungo l’impervia stradina. Nel tentativo di fare manovra e tornare indietro, la Jeep è precipitata nel vuoto, trascinando con se Gabriele e il 16enne.

Il terzo ragazzo, sotto shock ma illeso, era uscito dall’abitacolo per esigenze fisiologiche, mentre la jeep faceva retromarcia, salvandosi così la vita. In un attimo ha visto i due amici volare col mezzo nel precipizio ed ha lanciato immediatamente l’allarme.

La dinamica dell’incidente mortale è ancora al vaglio della sostituta procuratrice di Patti Giovanna Lombardo, che intanto ha ordinato l’autopsia sul corpo del giovane.